Calciomercato Juventus, fumata bianca vicinissima | Accordo fino al 2024

Calciomercato Juventus, fumata bianca vicinissima. Accordo pronto fino al 2024. Un prolungamento di due anni per il giocatore

La fumata bianca è vicinissima. Almeno quanto scrive calciomercato.com che fa chiarezza sulla questione relativa al rinnovo di Mattia Perin, tornato in pianta stabile alla Juventus per fare il vice di Szczesny. Sembrava dovesse concludersi alla fine della stagione la sua avventura in maglia bianconera, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma secondo le ultime notizie ci sarebbe stato un dietrofront della società bianconera, che avrebbe deciso di dare ancora fiducia all’estremo difensore classe 1992.

La firma sul contratto dovrebbe esserci già nei prossimi giorni. Con la Juventus che quindi continuerà ad affidarsi a Perin nel ruolo di dodicesimo. Una scelta maturata nell’ultimo periodo dopo le buone prestazioni che comunque il portiere ha offerto quando è stato chiamato in causa.

Calciomercato Juventus, tutto fatto per Perin

Insomma, tutto fatto e accordo totale. Perin vestirà ancora la maglia della squadra piemontese. Adesso ci sarà da capire se Cherubini confermerà anche Szczesny viste le voci sempre più insistenti di un possibile interessamento per Donnarumma che potrebbe anche salutare Parigi dopo una sola stagione. Ovviamente, la sensazione in questo momento, è che il portiere polacco rimarrà anche il prossimo anno, ma nulla è detto, soprattutto se dovessero arrivare degli spiragli importanti dall’altra parte delle Alpi sul futuro del portiere della nazionale azzurra.

Un’operazione, quest’ultima, così come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, che si potrebbe fare solamente in prestito. Di spiragli per chiudere a titolo definitivo o con altre formule non ce ne sono.