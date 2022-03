Calciomercato Juventus, madre di Rabiot al veleno | La frecciata è subito “virale”

Calciomercato Juventus, la madre di Rabiot concede un’intervista al veleno: la frecciata nello spazio di poco tempo diventa virale

Sicuramente Adrien Rabiot è uno di quegli elementi che alla fine della stagione potrebbero lasciare la Juventus. Nonostante Massimiliano Allegri lo mandi in campo regolarità, le sue prestazioni molto spesso non convincono. E poi c’è anche la questione economica, con quei 7 milioni di euro d’ingaggio che pesano eccome sulle casse bianconere. Insomma, un addio appare probabile.

A rendere comunque il clima “incandescente”, ci ha pensato anche la madre del giocatore francese che ha rilasciato un’intervista a “Ouest-France”. “Non gli viene perdonato nulla – ha spiegato – e non ci rendiamo conto che i calciatori sono pressoché adolescenti quando iniziano a giocare e subito devono crescere e diventare uomini. Non sono dei robot. In Italia dicono che gioca male? Lui non se ne preoccupa e pensa solamente a giocare tutte le partite”.

Calciomercato Juventus, le parole della mamma di Rabiot

Ovviamente è stato toccato anche il tema del futuro del centrocampista che la Juventus ha preso a parametro zero dal Psg. Come detto un saluto appare probabile al momento, ma la mamma di Rabiot ha preso al largo la questione: “Adesso sta bene alla Juve anche se tutti i giornalisti italiani vogliono che vada via. Ma sono certo i giornalisti a condurre il mercato?”.

Insomma, in poche parole, a quanto trapela dalle dichiarazioni della madre di Rabiot, il centrocampista spera ancora di rimanere in bianconero anche nelle prossime stagioni. Vedremo se nei prossimi mesi la Juventus sarà dello stesso parere. Ma, in questo momento, la sensazione è che possa essere davvero ceduto per fare spazio a qualche innesto che potrebbe alzare il livello tecnico della rosa di Massimiliano Allegri.