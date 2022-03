Calciomercato Juventus, “tradimento” totale | Vola in Inghilterra

Calciomercato Juventus, il difensore adesso sembra sempre più vicino alla Premier League: tre big club interessati all’acquisto.

Calciomercato Juventus, si è parlato molto a lungo del caso Araujo. Il difensore blaugrana non intende rinnovare il proprio contratto in Spagna, al Barcellona, e adesso il suo futuro sembra sempre più in direzione inglese.

Si era parlato anche di una possibilità Juventus per Araujo ma adesso il difensore del Barcellona sarebbe sempre più vicino alla possibilità di scegliere il campionato inglese per la prossima stagione. Sarebbero infatti tre i club interessati, tutti ai vertici: Manchester United, Arsenal e Chelsea.

Calciomercato Juventus, Araujo verso l’Inghilterra | Sfida tripla

Un destino scritto per il difensore. Lo comunicano anche dall’Inghilterra, esattamente dal portale ‘Express.co.uk’ dove si parla delle grandi possibilità di vedere il quasi ormai ex difensore del Barcellona in Premier League. I tre big club avrebbero i soldi necessari per accontentarlo economicamente, diversamente dal Barcellona e a questo punto dalla Juventus.

Proprio i bianconeri dal Chelsea potrebbero acquistare Rudiger a parametro zero e vuoi che proprio i blues per rimpiazzarlo piomberanno sull’altro obiettivo della dirigenza, appunto, il giovane Araujo. Il classe 1999 si appresta quindi a vivere una nuova esperienza tutta inglese. Staremo a vedere quale dei tre club riuscirà a prenderlo.