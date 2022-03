Calciomercato Juventus, svolta Dybala: la chiamata che beffa Marotta

Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala sembra sempre di più verso un’unica direzione: ecco cosa potrebbe succedere.

Calciomercato Juventus, giusto qualche settimana fa Paulo Dybala “salutava” la Juventus con il suo ultimo gol, o meglio, con la sua ultima rete da ufficiale giocatore bianconero. La Joya non ha rinnovato il contratto e a fine stagione se andrà a zero. Le opzioni adesso si restringono sempre di più e in un’unica direzione.

Si è parlato – a lungo – di Inter, di Barcellona ma anche – incredibilmente – della Roma. Tutte opzioni praticabili ma che adesso hanno una squadra molto vicina a chiuderlo definitivamente. Stiamo parlando dell’Atletico Madrid di Simeone.

Calciomercato Juventus, Dybala come sostituto di Suarez | Simeone gongola

A fine stagione “il pistolero” Luis Suarez saluterà il club spagnolo e proprio Dybala potrebbe prenderne l’eredità, le conferme arrivano anche da ‘Tuttosport’ che dà molto vicino il passaggio in Spagna dell’argentino. L’agente Antun starebbe infatti lavorando attivamente affinché nei prossimi giorni la Joya trovi la soluzione definitiva per il suo, sempre più possibile, passaggio a Madrid.

Simeone, argentino come la Joya, è il primo grande fan di Dybala e darebbe all’attaccante le cosiddette chiavi dell’attacco. Un destino che sembra, quindi, indirizzare l’ormai ex numero 10 bianconero verso una direzione precisa: la Spagna. La Liga, infatti, potrebbe essere il campionato da cui ripartire fin da subito. Una squadra ambiziosa come l’Atletico Madrid che ricorda molto la Juventus. Staremo a vedere, dunque, se verrà ufficializzato l’affare. In caso contrario il Barcellona rimane sempre alla finestra, sempre più defilata l’Inter di Beppe Marotta.