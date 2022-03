Calciomercato Juventus, il futuro passa dai rinnovi | La situazione

Il calciomercato della Juventus potrebbe infiammarsi ancora di più nelle prossime settimane. Decisioni importanti sono in arrivo.

Si sta parlando ormai da giorni della decisione che ha preso il club bianconero riguardo Paulo Dybala. All’argentino non sarà sottoposta alcuna proposta di rinnovo e dunque alla fine della stagione sarà libero a parametro zero. E potrà accasarsi altrove senza che la sua nuova squadra sborsi un euro per il suo cartellino. Una partenza pesante, anche perché i bianconeri dovranno tornare sul mercato per trovare un altro grande attaccante che possa far coppia con Vlahovic.

La strategia del club bianconero riguardo il mercato estivo però passerà anche da quanto accadrà relativamente agli altri quattro giocatori che sono in scadenza di contratto a giugno, vale a dire Perin, Bernardeschi, De Sciglio e Cuadrado. Perderli a zero vorrebbe dire cercare altre alternative per rinnovare la rosa.

Calciomercato Juventus, la situazione sui rinnovi

Come ha spiegato la Gazzetta della Sport le idee della Juventus relativamente ai calciatori sopra citati sono abbastanze chiare. A tutti loro il club sottoporrà una proposta al ribasso e non ci saranno lunghi incontri per arrivare ad eventuali accordi. Perin, Bernardeschi, De Sciglio e Cuadrado dovranno dunque decidere se accettare o meno la proposta dei bianconeri per continuare la loro carriera a Torino. L’accordo più complicato sembra quello relativo a Bernardeschi, jolly offensivo stimato da Allegri ma con un ingaggio importante. Se l’offerta della Juve non sarà soddisfacente non è da escludere che l’ex Fiorentina possa accasarsi altrove, le pretendenti non mancano di certo.