Calciomercato Juventus, nuovo “scippo” alla Fiorentina | Incontro decisivo

Calciomercato Juventus, nuova idea in casa bianconera: Fiorentina avvisata. L’incontro che decide tutto è già stato fissato.

A monopolizzare la sessione invernale di calciomercato appena trascorsa è stato sicuramente il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus, in quello che è stato interpretato da tanti come un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Tuttavia, i bianconeri continuano a monitorare la situazione in casa Fiorentina, pronti ad uscire allo scoperto qualora dovessero presentarsi nuove occasioni intriganti. Come riferito da Firenzeviola.it, un nome spendibile per la Juventus, e per il quale Cherubini & company avrebbero già cominciato a tastare la situazione, è quello di Igor, che in questa stagione è riuscito a trovare quella continuità di rendimento e di prestazioni che gli era sempre mancata nelle altre annate all’ombra della Fiesole. In coppia con Milenkovic, il brasiliano ex Spal, molto duttile da un punto di vista tattico, sta convincendo tutti, al punto che Vincenzo Italiano lo ha fatto partire titolare nelle ultime otto gare di campionato, consecutivamente.

Calciomercato Juventus, incontro per il rinnovo di Igor | Anche la Lazio alla finestra

Qualora dovesse concretizzarsi la partenza di De Ligt, infatti, oltre all’acquisto di un centrale di esperienza alla Rudiger, la “Vecchia Signora” potrebbe anche decidere di acquistare un profilo più giovane come quello di Igor, sul quale però resta vigile anche la Lazio. La valutazione del difensore “carioca” si attesta sugli 8 milioni, con la possibilità che aumenti drasticamente nel caso in cui Pradè e Barone riuscissero a trovare la quadra per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. A tal proposito, stando sempre alla fonte sopra citata, nel mese di maggio sarebbe stato fissato un incontro tra le parti, per discutere di un eventuale prolungamento: la volontà dei Viola, sotto questo punto di vista, è quella di non correre alcun tipo di rischio.