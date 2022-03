Calciomercato Juventus, volano gli stracci: scambio e cash per il “10”

Calciomercato Juventus, i bianconeri fiutano il grande colpo per accontentare Allegri: ecco l’offerta sul piatto.

Alla luce del mancato rinnovo di Paulo Dybala, la Juventus potrà decidere di percorrere due strade: acquistare un esterno alla Zaniolo, e dunque varare una vera e propria svolta tattica affidandosi in pianta stabile al 4-3-3, oppure decidere di acquistare un trequartista in grado di fungere da raccordo tra le linee di centrocampo e di attacco, o comunque un centrocampista dalle spiccate doti offensive.

Se la candidatura di Ziyech può essere inserita nel primo “filone”, il profilo di Luis Alberto che rimbalza nelle ultime ore è invece ascrivibile nel secondo “slot”. Stando a quanto riferito da “lalaziosiamonoi.it”, la Juventus starebbe meditando un vero e proprio assalto allo spagnolo classe ’92, legato ai biancocelesti da un contratto in scadenza nel 2025. A differenze delle ultime sessioni di calciomercato, però, a dispetto della volontà di Sarri di continuare a puntare su di lui nonostante i non pochi attriti da un punto di vista “disciplinare”, la sensazione è che l’ex Liverpool potrebbe partire nel caso in cui arrivasse un’offerta importante.

Calciomercato Juventus, assalto a Luis Alberto: idea di scambio e conguaglio

Ecco perché un primo blitz bianconero potrebbe prevedere l’inserimento nell’affare di una contropartita tecnica gradita a Sarri (il nome che si fa è Rovella), a cui aggiungere una discreta parte cash. Offerta che non dovrebbe stuzzicare più di tanto il patron Lotito, deciso a non svendere uno dei propri gioielli. In un’estate che comunque in casa Lazio si preannuncia piuttosto movimentata, e che potrebbe essere agitata dall’eventuale partenza di Milinkovic Savic, oggetto del desiderio dei top club europei, fari puntati anche alla situazione Luis Alberto. La Juve per adesso non ha ancora rotto gli indugi: in futuro, chissà…