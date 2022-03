Calciomercato Juventus, via libera a prezzo stracciato | Doppio asse con il Milan

Calciomercato Juventus, la trattativa per il rinnovo si è arenata e dalla Spagna sono convinti che il club voglia cederlo in estate.

Dalla Spagna sono sempre più convinti che questi saranno i suoi ultimi mesi a Madrid. Secondo il portale catalano El Nacional la rottura si è ormai consumata tra il club di Florentino Perez e Marco Asensio, dal 2016 con la gloriosa camiseta blanca sulle spalle. La trattativa per il rinnovo del contratto si è arenata da mesi e il Real preferirebbe cedere il giocatore in estate per evitare poi di perderlo a zero nel 2023.

Sì, c’è anche lui nella lista dei cedibili e per circa 30 milioni di euro l’esterno offensivo potrebbe lasciare, senza grossi rimpianti, la capitale spagnola. Tra l’altro nell’ultimo periodo Carlo Ancelotti lo utilizza con il contagocce. E lo scarso minutaggio è il motivo principale per cui non è stato convocato in nazionale dal commissario tecnico Luis Enrique. Per Asensio sarebbe un brutto colpo non disputare i Mondiali con la Spagna. Per questo vedrebbe di buon occhio un trasferimento. Con l’obiettivo di riconquistare la fiducia del selezionatore ed essere protagonista della rassegna iridata che si giocherà in Qatar in autunno.

Calciomercato Juventus, se il Real Madrid cede Asensio si butta su Berardi

Se, com’è probabile, a Madrid a fine stagione atterrerà il “marziano” Mbappé, per Asensio lo spazio si ridurrebbe ulteriormente. Le possibili destinazioni, come sostiene El Nacional, sono Siviglia, Atletico Madrid, Arsenal e Juventus. Non è la prima volta che il club bianconero viene annoverato tra le sue possibili pretendenti e l’ipotesi di un suo arrivo a Torino dopo la partenza di Paulo Dybala non è affatto utopia.

Per sostituirlo Ancelotti pare stia pensando addirittura a Domenico Berardi del Sassuolo, per il quale sarebbe un sogno giocare in uno dei club più prestigiosi al mondo. In questo senso farebbe concorrenza al Milan, molto vigile sul neroverde già da qualche settimana.