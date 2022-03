Calciomercato Juventus, vice Vlahovic da sogno: “Offensiva finale” per il super colpo

Calciomercato Juventus, il club bianconero sta iniziando a pensare ad una “spalla” per il serbo se non dovesse concretizzarsi il riscatto di Morata.

Resta in stand-by, per ora, la questione Morata. L’intenzione della Juventus sarebbe quella di trattenere l’attaccante spagnolo, ma molto dipenderà da cosa deciderà l’Atletico Madrid. In questo momento il club bianconero non vuole – e soprattutto non può – spendere 35 milioni di euro per riscattare il giocatore e sta trattando con la dirigenza dei Colchoneros per ottenere uno “sconto”. Sconto che tuttavia non è detto verrà concesso.

Ecco perché la Signora allo stesso tempo si sta guardando attorno. E dopo aver detto addio a Paulo Dybala, sta cercando di capire chi possa essere il vice-Vlahovic nella prossima stagione. Oppure chi possa affiancare il centravanti serbo ex Fiorentina, acquistato per 70 milioni lo scorso gennaio. Dalla Spagna rivelano come la Juventus si stia muovendo, sottotraccia, per anticipare la concorrenza e portare a Torino Gianluca Scamacca.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Scamacca è un’idea concreta

L’attaccante del Sassuolo, letteralmente esploso in questa stagione, può diventare un’opzione concreta se dovesse fallire il tentativo di riscattare Morata ad un prezzo più basso. Secondo il portale fichajes.net, la società emiliana lascerebbe partire il (probabile) futuro centravanti della nazionale italiana per non meno di quaranta milioni di euro. Una cifra non indifferente, che comporterebbe un enorme sacrificio.

Ma al tempo stesso equivarrebbe ad un investimento straordinario per il futuro. Nessuno, in Italia, potrebbe contare su una coppia di attaccanti – potenzialmente devastanti, ma ormai non solo in prospettiva – come il romano e Vlahovic.