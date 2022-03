Calciomercato Juventus, Alex Sandro dice addio | Doppia pista

Calciomercato Juventus, Alex Sandro si è deciso: addio a due condizioni. Scartata sin da subito un’ipotesi.

Nella Juventus che verrà, salvo clamorosi colpi di scena, non ci sarà posto per Alex Sandro. Il trentunenne laterale brasiliano – legato al club bianconero da un contratto in scadenza nel 2023 – non è considerato incedibile, anzi.

Complice le ultime stagioni tutt’altro che appariscenti, monopolizzate da tanti, troppi passaggi a vuoto, l’ex Porto è considerata una pedina cedibile, e sarebbe finito da tempo nella lista dei partenti. Avendo ammortizzato da tempo il suo ingaggio a bilancio, Cherubini sarebbe disposto a privarsene anche a cifre relativamente contenute, pur di sgravare dal monte ingaggio uno stipendio molto importante. Non è un caso che da tempo “Madama” stia vagliando diverse soluzioni per la corsia mancina, a cominciare da Renan Lodi ed Emerson Palmieri, con Wijndal, Cambiaso ed Udogie sullo sfondo.

Calciomercato Juventus, bye bye Alex Sandro: le richieste per l’addio

Intervenuto nel corso della diretta Twitch su Juventibus, il giornalista Luca Momblano ha fornito ragguagli importanti in merito al sempre più probabile addio di Alex Sandro. Ipotesi della quale il diretto interessato si starebbe convincendo, ma a determinate condizioni. Ecco quali: “Alex Sandro ha dato mandato ai suoi agenti di guardarsi intorno, ma ha messo due paletti: o Premier League, o Liga. Secco no all’ipotesi di un ritorno in Brasile.”

Da capire, però, se ci saranno squadre disposte ad investire su un calciatore che da almeno un paio di anni a questa parte sta attraversando una lenta ma costante ed inesorabile crisi involutiva, che lo ha portato a perdere il posto da titolare a scapito di Luca Pellegrini e Mattia De Sciglio. Quello che è certo, però, è che almeno per il momento non sarà il campionato Carioca la futura destinazione del nativo di Catanduva.