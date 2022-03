Calciomercato Juventus, situazione tesissima | Clausola sbocco decisivo

Calciomercato Juventus, la situazione per il rinnovo è tesissima. La clausola è lo sbocco che si potrebbe rivelare decisivo. Nel frattempo le trattative continuano

La situazione sembra assai tesa. Nonostante le parole del giocatore che ha chiaramente affermato di voler rimanere al Barcellona ma che per il momento non ha ricevuto un’offerta economica adeguata alle richieste. E sullo sfondo c’è quella clausola rescissoria che molti club sarebbero disposti a pagare già domani.

Insomma, non è un momento del tutto tranquillo per il Barcellona sotto l’aspetto dei rinnovi di contratto. Perché oltre alla questione relativa a Dembele e Sergi Roberto, c’è anche quella del classe 2004 Gavi: il prolungamento non è ancora arrivato perché le offerte che Laporta ha presentato all’agente del calciatore non hanno soddisfatto le richieste. Gavi, a quanto pare, spera di percepire uno stipendio di almeno 6 milioni di euro a stagione così come ii nuovi innesti che sono Kessie e Christensen. Ma al momento a quelle cifre i catalani non sono arrivati minimamente con le trattative che andranno avanti ad oltranza per cercare di trovare una soluzione. Ma, come detto, c’è sempre la questione clausola che potrebbe sbaragliare le carte.

Calciomercato Juventus, 50 milioni per Gavi

Ci sono moltissimi club – spiega ElNacional.cat – pronti a versare nelle casse della società catalana la clausola rescissoria che permetterebbe al 18enne, adesso anche in pianta stabile nella nazionale di Luis Enrique, di liberarsi. Tutte le big d’Europa, tra le quali ci sarebbe anche la società bianconera che starebbe fiutando il potenziale colpo grosso. Xavi non vorrebbe perdere il giocatore e avrebbe chiesto un sacrificio economico per blindarlo. Ma nelle ultime ore anche il Bayern Monaco si sarebbe iscritto alla corsa per il centrocampista. La situazione quindi rimane assai delicata e potrebbe prendere una piega diversa da quella che sperano in Spagna.

Anche se, a dire il vero, la sensazione è che davanti a un talento del genere, che può e deve ancora crescere, un punto d’incontro verrà trovato.