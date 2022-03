Calciomercato Juventus, Raiola cambia ancora: futuro già deciso

Calciomercato Juventus, il futuro per il giovane prodigio sembra – ormai – deciso. Ecco dove potrebbe finire.

Calciomercato Juventus, l’agente del giocatore, Mino Raiola, avrebbe infine trovato una nuova squadra per il portentoso classe 2002 Gravenberch. Si parla di una destinazione decisamente importante, e inedita fino a ieri. Stiamo parlando del Real Madrid.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il futuro del centrocampista potrebbe essere in Spagna. Il centrocampista dell’Ajax piace alle big d’Europa compresa la Juventus che si era interessata attivamente su di lui ma, stando alle indiscrezioni di ‘Sport’ il suo futuro, adesso, sembra definitivamente segnato.

Calciomercato Juventus, Gravenberch verso la Spagna | C’è il Real Madrid

Un futuro scritto, almeno secondo le indiscrezioni spagnole. Gravenberch è per caratteristiche tecniche uno dei volti più interessanti in circolazione. Abile tecnicamente ma anche molto attivo in fase offensiva. Un giocatore ideale se pensato nel centrocampo di Allegri. Adesso, però, Mino Raiola starebbe lavorando attivamente con la dirigenza del Real Madrid per portarlo proprio in blancos la prossima stagione.

Il club che sarebbe interessato anche ad un altro illustre assistito dell’agente italo-olandese, si parla infatti di un fortissimo interesse per Erling Haaland del Borussia Dortmund, altro giocatore desiderato da tutte le grandi d’Europa, attualmente i numero uno insieme a Mbappe, sia come score ma soprattutto come forma. Ne sapremo di più nelle prossime settimane ma è presto detto che il Real di Perez intende rilanciarsi in maniera considerevole, dominando sia sul mercato ma anche e soprattutto in Europa.