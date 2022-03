Calciomercato Juventus, arriva il primo sì | Nuovo “colosso” per Allegri

Calciomercato Juventus, secondo il giornalista la trattativa sarebbe vicina alla chiusura: l’allenatore bianconero sorride.

La stagione che sta per concludersi ha evidenziato in maniera chiara un problema. E cioè che la Juventus necessita prima di tutto di un corposo restyling in difesa. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini resteranno due pietre miliari della storia della Vecchia Signora ma è impensabile che possano difendere la porta bianconera in eterno. Tormentati dai problemi fisici, non sembrano essere più in grado di sostenere i serratissimi ritmi che impone il calendario, tra campionato e coppe varie.

Un discorso analogo a quello che fu fatto qualche anno fa con Gianluigi Buffon e che a nessuno piace affrontare. Ci sta provando il direttore sportivo Federico Cherubini, in questo momento concentrato principalmente sul reparto arretrato. La certezza si chiama Matthijs de Ligt, il centrale del presente e del futuro. A meno di offerte clamorose, l’olandese resterà a Torino ed è a lui che saranno affidate le chiavi della difesa. Uno tra Bonucci e Chiellini, invece, andrà via quasi sicuramente. Gli indizi portano all’attuale capitano, che già in questi giorni ha detto ufficiosamente addio alla sua avventura con la nazionale italiana.

Calciomercato Juventus, Albanese: “Chiusura a un passo per Rudiger”

Ma chi sarà, eventualmente, il sostituto di Chiellini? Cherubini ha in mente in solo obiettivo: Antonio Rudiger del Chelsea. L’ex romanista non rinnoverà il contratto con i Blues ed è il primo nome sulla lista del dirigente bianconero. La Juventus, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in pole position per il centrale tedesco ma non è ancora stato raggiunto un accorso con l’entourage del calciatore. Però gli uomini mercato della Signora sono al lavoro per sbloccare definitivamente la trattativa.

Lo ha confermato anche il giornalista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, intervenuto poche ore fa al portale Juventibus. “Quando la Juventus ha capito che c’era uno spiraglio c’è andata decisa – ha spiegato – Gli agenti del calciatore sono disposti a trattare sulle condizioni proposte dai bianconeri. Per me la trattativa è vicina alla chiusura”.