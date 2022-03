Calciomercato Juventus, Conte fa retromarcia: 40 milioni in fumo

Il calciomercato della Juventus è ancora ricco di voci e rumors nonostante ci si avvicini al ritorno in campo nel campionato italiano.

Terminati gli impegni delle nazionali i calciatori bianconeri torneranno a Torino e inizieranno a concentrarsi sulla prossima sfida del weekend, la partita contro l’Inter di Simone Inzaghi. Importante non solo per la classifica, ma anche per la storica rivalità tra le due tifoserie. La Juve sa benissimo che riuscire a vincere questa gara non solo gli permetterebbe (seppur momentaneamente visto che i nerazzurri hanno una partita in meno) di scavalcare Dzeko e compagni.

Nel frattempo non si finisce mai di parlare di calciomercato e del resto la decisione del club torinese di non rinnovare il contratto di Dybala è di quelle che possono cambiare le strategie future. La Juventus dovrà cercare un sostituto all’altezza, un campione che possa far coppia con Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Depay torna ad essere una pista percorribile

E di nomi nel corso delle ultime settimane se ne sono stati fatti davvero tanti. Tra questi c’è anche quello di Memphis Depay, che potrebbe essere nuovamente un obiettivo dei bianconeri. Gli ultimi rumors hanno visto l’attaccante del Barcellona vicino al Tottenham. L’olandese sicuramente lascerà la Spagna, considerando che era stato fortemente voluto dall’ex tecnico Koeman e con Xavi in panchina non è un titolare fisso. Il Tottenham di Antonio Conte sembrava essere la squadra più vicina per prenderlo in estate, ma come spiega “Football Insider” ora tutto sembra essere cambiato. La richiesta del Barcellona di 40 milioni di euro infatti rappresenta un freno importante ad ogni trattativa. Per quella somma gli Spurs non si faranno avanti. Spiragli aperti dunque per chi vorrà tentare l’assalto all’attaccante.