Calciomercato Juventus, coppia da sogno con Vlahovic | Cambia la formula

Calciomercato Juventus, le due dirigenze sono al lavoro per trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe la parti: ecco le novità.

Ieri sera ha graffiato di nuovo, stavolta con la maglia della sua nazionale. Una doppietta che conferma l’ottimo stato di forma e che ripaga la fiducia del commissario tecnico spagnolo Luis Enrique. Alvaro Morata è finito per ben due volte nel tabellino dei marcatori nell’amichevole che la Roja ha disputato contro l’Islanda. L’allenatore l’ha chiamato in causa e lui ha risposto presente. Come aveva fatto già durante l’ultimo Europeo.

Quando vuole, l’attaccante madrileno può diventare un valore aggiunto. La Juventus lo sa bene e sta cercando in tutti i modi di trattenerlo a Torino, tenendo presente pure il feeling “tattico” che si è creato con Dusan Vlahovic. Anche perché un eventuale ritorno alla corte del “Cholo” Simeone sarebbe poco gradito, sia dal club iberico che dallo stesso giocatore. Il tecnico argentino non ha grande stima di lui e per i Colchoneros si trasformerebbe in un esubero dal peso economico non indifferente. Motivo per cui i dirigenti di Atletico e Juventus sono al lavoro per trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti.

Calciomercato Juventus, si pensa ad un altro anno di prestito per Morata

La Juventus non ha alcuna intenzione di pagare, a fine stagione, i 35 milioni richiesti dall’Atletico Madrid per riscattare Morata. Vorrebbe uno “sconto”, ma dalla Spagna hanno risposto in maniera molto fredda. C’è, però, un’interessante novità nella trattativa. Si sta pensando di rinnovare il prestito per un altro anno, in modo tale da arrivare alla fine del contratto coi bianconeri che verseranno soltanto altri dieci milioni nelle casse del club biancorosso. Difatti, nell’estate 2023, Morata sarebbe libero di firmare con la Juventus.

È quanto svelato dal giornalista di Tuttosport Guido Vaciago durante la diretta organizzata dal portale Juventibus, aggiungendo come “la Fifa sui prestiti sta vigilando: il fatto che stiano ragionando su delle formule, vuol dire che da entrambe le parti ci sia la convinzione di poter andare avanti”.