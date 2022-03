Calciomercato Juventus, via al Cuadrado bis | Colpaccio in Serie A

Calciomercato Juventus, un nuovo nome per la fascia che potrebbe diventare l’erede perfetto di Cuadrado. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, la dirigenza avrebbe individuato un possibile erede di Cuadrado che ricorderebbe il colombiano anche tecnicamente. Stiamo parlando di Molina, giocatore che interessa anche all’Atletico Madrid.

23 anni argentino e fa già sognare le big d’Europa. Molina ha ormai tutti i requisiti per ambire ai massimi livelli. Un profilo che interessa, molto, alla Juventus ma anche all’Atletico Madrid di Simeone che avrebbe messo nel mirino proprio il difensore dell’Udinese.

Calciomercato Juventus, Molina per il dopo Cuadrado | Colpo dall’Udinese

Come scrive anche il quotidiano ‘Tuttosport’, l’argentino è osservato speciale sia della Juventus ma anche e soprattutto dell’Atletico Madrid che vorrebbe, proprio come la squadra di Allegri, rinforzarsi sulle fasce. Ma dall’Atletico si potrebbe muovere anche un altro argentino, stiamo parlando di Rodrigo De Paul che data la permanenza difficile in Spagna potrebbe decidere di tornare in Italia proprio nella prossima stagione.

L’appeal e l’ottimo rapporto tra Atletico e Udinese, dato, appunto, l’operazione De Paul potrebbe, però, facilitare il colpo in entrata per Molina, reputato dagli esperti già il potenziale nuovo Cuadrado. Staremo a vedere, dunque, cosa succederà ma c’è da dire che potrebbe aprirsi un’autentica sfida tra le due big d’Europa per assicurarsi un talento già consolidato, staremo a vedere.