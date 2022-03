Juventus, effetto domino Dybala: la “vendetta” che porta il nuovo 10

Calciomercato Juventus, effetto domino Dybala: c’è un altro club sulle tracce dell’argentino che saluterà alla fine della stagione: via libera al nuovo 10

Il futuro di Dybala ancora non si conosce. E difficilmente lo si conoscerà nelle prossime settimane. La sensazione al momento è che l’argentino abbia tutta l’intenzione di finire bene la stagione con la maglia della Juventus per poi tuffarsi sulla sua nuova avventura professionale. Italia e non solo nel possibile futuro: ovviamente il fatto che la Joya si liberi a parametro zero stuzzica l’interesse di molti club, pronti a sfruttare l’occasione.

E, tra questi, secondo 90min.com, ci sarebbe anche il Chelsea: l’ex società di Abramovich – la cessione dovrebbe avvenire nelle prossime settimane – secondo il portale inglese potrebbe decidere di tentare il colpo grosso, appena ovviamente il mercato verrà liberato. Superate quindi le questioni burocratiche, i Blues potrebbero presentarsi con un’offerta economica importante da Antun, agente del calciatore, per strappare alla concorrenza dell’Inter e anche dell’Atletico Madrid l’argentino.

Calciomercato Juventus, effetto domino Dybala

Tenendo presente che la Juventus ovviamente è alla ricerca di un elemento con caratteristiche simili a quelle della Joya, qualora questa trattativa – se mai realmente ci sarà – dovesse andare in porto, è chiaro che qualcuno al Chelsea sarebbe di troppo. Ed è anche per questo che potrebbe tornare di moda la pista che porta a Ziyech. L’ex Ajax, già accostato alla società bianconera, potrebbe essere quel colpo che potrebbe scaldare i cuori dei tifosi e regalare a Massimiliano Allegri un mancino che con una semplice giocata potrebbe decidere una partita.

Insomma, potrebbe realmente scattare l’effetto domino nei prossimi mesi con Ziyech che potrebbe rientrare in un discorso che Cherubini avrebbe voluto affrontare un poco di tempo fa cercando di portare il marocchino alla corte di Allegri. Vedremo.