Calciomercato Juventus, doccia gelata shock: “Salta l’accordo, distanza siderale”

Calciomercato Juventus, divario ancora enorme tra la domanda e l’offerta. Si rallenta la trattativa per il difensore.

Una “partita” difficile e dall’esito tutt’altro che scontato. Scema improvvisamente, infatti, l’ottimismo per quanto riguarda l’esito positivo della trattativa. La scorsa settimana sembrava quasi fatta per il giocatore in scadenza di contratto ma a quanto pare sussiste ancora un certo divario tra la domanda del suo entourage e l’offerta della Juventus.

Stando a quanto riporta Guido Vaciago, nota firma di Tuttosport, la distanza sarebbe addirittura “siderale” tra gli agente di Antonio Rudiger e il club bianconero. Il giornalista del quotidiano torinese ha parlato poco fa a Juventibus del possibile ingaggio del forte difensore tedesco da parte della Vecchia Signora. Confermando l’interesse del direttore sportivo Federico Cherubini ma specificando al tempo stessi come la prima richiesta dei suoi procuratori si stata assolutamente “fuori parametro”. Da parte della Juventus c’è la volontà di chiudere l’affare ma se le cifre resteranno queste – si parla di ben quattro milioni che “ballano” tra domanda e offerta – c’è il rischio concreto che non se ne faccia nulla.

Calciomercato Juventus, si complica l’affare Rudiger

Rudiger è alla soglia dei 30 anni ed è alla ricerca di un progetto affascinante, che lo possa soddisfare anche dal punto di vista economico essendo con ogni probabilità il suo ultimo “grande” contratto. Le sue richieste avevano spaventato lo stesso Chelsea, club che lo acquistò nell’estate 2017 dalla Roma. E con il quale nelle ultime stagioni è salito sul tetto d’Europa e del mondo. Oltre ad affermarsi come uno dei migliori nel suo ruolo.

Tutto da rifare, dunque? Assolutamente no. La Juventus è ancora in corsa per Rudiger e verranno tentati altri assalti. Nel frattempo il nazionale tedesco aspetta segnali dallo stesso Chelsea e anche da altri grossi club come Bayern Monaco e Real Madrid.