La decisione di non rinnovare il contratto di Dybala cambia decisamente le strategie di calciomercato future della Juventus di Allegri.

La questione rinnovi è attualmente centrale per la Juve, considerato che ci sono quattro giocatori in scadenza con i quali si cercherà di trovare un nuovo accordo. Nel frattempo però una delle decisioni più attese la Juve l’ha già presa. Non ci sarà nessuna offerta di rinnovo per Paulo Dybala, che dunque lascerà Torino a parametro zero alla fine della stagione attuale. Una perdita non indifferente, un campione che la società sarà chiamata a sostituire degnamente. Ma chi arriverà?

Da Gabriel Jesus a Depay, tanti nomi sono stati accostati alla Juve nell’ultimo periodo. C’è chiaramente tanto tempo per trovare l’uomo giusto per Allegri, ma la dirigenza senz’altro si muoverà con anticipo per cercare di anticipare la concorrenza. Uno dei possibili colpi estivi potrebbe essere Nicolò Zaniolo, talento della Roma che nell’ultimo periodo però non sta affatto brillando.

Calciomercato Juventus, i tifosi dicono no a Zaniolo

La Roma potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire specie se Zaniolo non rinnoverà il suo contratto. Mourinho non sembra considerarlo un intoccabile, nel derby ad esempio lo ha lasciato fuori per tutti i 90 minuti. Il numero 22 giallorosso non pare vivere un buon momento di forma, tant’è che anche in nazionale il suo rendimento non è stato soddisfacente. Mancini lo ha schierato dall’inizio ma lui non ha ripagato nel migliore dei modi la fiducia del tecnico.

Zaniolo 45 minuti di nulla più assoluto in una partita amichevole, ma per molti è stato uno scandalo non farlo giocare contro la Macedonia. Uno che in campionato ha fatto 2 goal. #Zaniolo #TurchiaItalia — 123Prova (@123Prova2) March 29, 2022

#Zaniolo dovrebbe essere quello che vale 50mln e che farà parte del nostro tridente? @juventusfc fate i bravi, lasciate perdere questo bollito e prendete #Antony, almeno ci divertiamo a vedere qualche giocata. — Hasbulla⚪️⚫️ (@Lorenz_d_Italia) March 29, 2022

E sui social sono tanti i commenti che riguardano proprio Zaniolo e il suo momento. Tant’è che sono tanti i supporters bianconeri che sperano che il club guardi ad altri giocatori per rinforzare la sua rosa.