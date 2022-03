Juventus-Inter, ultim’ora Vlahovic e Zakaria: l’indizio di formazione

By

Juventus-Inter, ultim’ora Vlahovic e Zakaria, ecco l’indizio di formazione arrivato questa mattina dalla Continassa. Allegri guarda al derby d’Italia

Si avvicina il derby d’Italia, la partita che potrebbe decidere le stori della stagione bianconera. Ci sono pochi dubbi che con una vittoria la Juventus alimenterebbe e anche di molto i sogni di un possibile avvicinamento allo scudetto. Anche se ovviamente è assai difficile che questa possa succedere. Ma nel calcio, come i tifosi juventini hanno imparato a capire sula propria pelle, nulla è scontato.

Intanto Massimiliano Allegri ha fatto svolgere ai propri ragazzi una partita contro la Pro Sesto alla Continassa. Dalla quale sono arrivate delle indicazioni su una possibile formazione titolare contro l’Inter. Insomma, secondo quanto riportato da goal.com, ci sarebbero delle buone possibilità che Vlahovic scenda in campo dal primo minuto.

Juventus-Inter, ecco le mosse di Allegri

La partita è finita 1-1 e la rete bianconera è stata messa a segno da Rugani. Dettagli. Quello che realmente conta è che l’attaccante serbo dopo aver saltato la convocazione in Nazionale per un problema fisico, dovrebbe scendere in campo dall’inizio contro la truppa allenata da Simone Inzaghi. E buone notizie arrivano anche sul fronte Zakaria: il centrocampista svizzero almeno tra i convocati ci dovrebbe essere.

Infine la questione relativa ad Alex Sandro: saranno decisivi gli allenamenti – che saranno tre da qui alla super sfida – per capire le condizioni del brasiliano. Anche in questo caso, però, le sensazioni sono positive. Recuperi importanti insomma per affrontare al meglio la partita più importante della stagione contro l’acerrima rivale.