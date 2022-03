Calciomercato Juventus, non solo Rudiger | Nuovo “gigante” dalla Premier

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo anche se la finestra dei trasferimenti è attualmente chiusa.

La rosa di Allegri del resto potrebbe essere coinvolta da numerose novità nel corso dei prossimi mesi. La prima è già nota, ovvero il fatto che Paulo Dybala andrà via da Torino alla fine della stagione visto che il club non gli proporrà il prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno. E potrebbe non essere il solo calciatore in scadenza destinato a lasciare la Juve, se ne saprà di più nelle prossime settimane.

In ogni caso il club dovrà fare degli investimenti importanti nel corso dell’estate perché il tecnico ha bisogno di innesti praticamente in tutte le zone del campo. Anche in difesa, dove ci sono da trovare gli eredi di Bonucci e Chiellini. Proprio riguardo quest’ultimo non è da escludere un suo ritiro al termine della stagione oppure la volontà di chiudere la carriera negli States.

Calciomercato Juventus, si apre per la difesa la pista Soyuncu

I possibili colpi a parametro zero sembrano vicini a sfumare. Romagnoli infatti potrebbe accasarsi alla Lazio dopo l’esperienza con il Milan, mentre per Rudiger ora all’orizzonte pare esserci il Barcellona. Ad ogni modo il tedesco ha un ingaggio davvero importante. Ma sempre dalla Premier League potrebbe aprirsi un’altra pista davvero molto interessante. In Turchia si sta parlando molto di un possibile interesse della Juventus per Caglar Soyuncu, difensore centrale del Leicester. Classe 1996, è ormai da anni un perno delle Foxes nonchè della nazionale turca. E’ stato protagonista anche contro l’Italia appena qualche giorno fa. E’ nel pieno della maturità calcistica e potrebbe essere una alternativa da seguire per rinforzare la difesa.