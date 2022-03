Calciomercato Juventus, doppio colpo dalla Roma: cifra pazzesca

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera studia il piano per arrivare a due giocatori della Roma. Doppio affare in casa giallorossa.

Calciomercato Juventus, da ‘Repubblica’ arriva la cosiddetta bomba di mercato. Si parla di un interesse vivissimo per due colpi in entrata dalla Capitale: Cristante e Zaniolo per un totale di 60 milioni.

Un doppio colpo italiano su due dei giocatori più rappresentativi di Mourinho. La Juventus sogna in grande e adesso ci spera. Un affare a cifre più che importanti. 60 milioni per due giocatori chiave nella squadra giallorossa ma anche nella nazionale italiana. Allegri ha già dato il suo benestare per il doppio colpo, e in caso di operazione compiuta, si unirebbero alla rosa due giocatori decisamente importanti per il presente.

Calciomercato Juventus, affare giallorosso | Zaniolo+Cristante per 60 milioni

Su Nicolò si era già parlato a lungo della possibilità di vederlo in giallorosso, adesso le possibilità aumentano sempre di più con il giocatore che gradirebbe la – possibile – nuova squadra. L’addio di Dybala conferma anche le opportunità di vederlo protagonista per il domani.

Ma con Zaniolo, sempre dalla Capitale, la dirigenza prova il colpo a sorpresa arrivando a ben due profili: l’altro è Cristiante. Centrocampista classe 1995 e anche della nazionale italiana di Mancini, il giocatore sarebbe ideale se pensato in un sistema tattico di Allegri. Insomma i due colpi farebbero al caso della Vecchia Signora ma bisogna, adesso, capire se la Roma accetterà questa proposta economica decisamente importante.