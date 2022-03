Calciomercato, Juventus in trappola: incontro segreto in hotel

Calciomercato, scacco matto alla Juventus: l’incontro che complica i piani dei bianconeri. Riunione di tre ore: annuncio Sky.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Inter, turning point della stagione dei bianconeri, che hanno la grande occasione – vincendo contro i nerazzurri – di scavalcare momentaneamente la compagine di Inzaghi.

Sono ore frenetiche, però, anche sul fronte mercato. Detto della questione rinnovi, con Cherubini che avrebbe fissato gli incontri con i vari agenti dei calciatori in scadenza la prossima settimana, il management della “Vecchia Signora” sta lavorando incessantemente per provare a porre basi importanti in vista di quelle trattative che dovrebbero far fare il salto di qualità alla rosa di Allegri. Un profilo monitorato con estrema attenzione è quello di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea nel 2022 e sempre più lontano dal rinnovo con i Blues. Il tedesco piace e non poco, ma la prima richiesta dell’entourage avrebbe spaventato la Juventus, che comunque vigila sul Campione d’Europa uscente. Tuttavia, come riferito da Sky.de, si sarebbe materializzato un incontro che potrebbe nuovamente cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Juventus, incontro Barcellona-Rudiger: rivelazione Sky

Come riferito da Florian Plettenberg, infatti, mercoledì notte si sarebbe tenuto un incontro in un hotel tra gli agenti del difensore ed Alemany e Cruyff: nel summit, durato circa tre ore, i blaugrana avrebbero espresso la propria volontà di tastare il terreno, per capire la fattibilità dell’operazione Rudiger. Il Barça, de facto, si è iscritta alla folta lista delle pretendenti all’ex Roma, che comprende, tra le altre, anche Bayern Monaco, Real Madrid e Psg. Dopo aver praticamente piazzato i due colpi Christensen e Kessie a costo zero, i catalani vogliono nuovamente guardare al mercato degli svincolati, per provare a rinforzare la rosa in un settore di nevralgica importanza. Il Barça fa sul serio: Juve avvisata…