Juventus-Inter, recupero top per Allegri | Lo lancia dal 1′

Juventus-Inter, buone notizie per Max Allegri: il tecnico livornese potrà contare su una pedina fondamentale.

Domenica sera, la Juventus di Max Allegri si gioca una buona fetta delle residue chances di agguantare un posto nelle posizioni di vertice. Per farlo, sono indispensabili i tre punti contro un Inter che nelle ultime 7 gare di campionato ha raccolto soltanto sette punti, e che si vedono tallonati proprio da Vlahovic e compagni.

Buone notizie per il tecnico livornese sul fronte infortunati. Denis Zakaria è pienamente recuperato, al punto che – stando a quanto riferito da Romeo Agresti – trapelano buone sensazioni in merito al suo utilizzo dal primo minuto. L’ex Borussia si era fermato contro l’Empoli, dopo aver sfiorato un goal d’autore, in un’azione molto simile a quella che lo aveva portato a trovare la rete contro l’Hellas Verona, all’esordio. Finalmente Allegri potrà avere un nuovo tassello per offrire nuova verve ad un centrocampo che nelle ultime gare ha visto scendere in campo sempre e soltanto Manuel Locatelli, Arthur e Rabiot, e non sempre i risultati sono convincenti. Grazie al recupero della mezzala elvetica, la Juventus guadagna una pedina fondamentale sia in fase di non possesso, che in quella propositiva. Buone notizie arrivano anche sul fronte Alex Sandro, che ha svolto l’intera seduta con i compagni.