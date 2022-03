Juventus-Napoli, riesplode la bufera Covid | Provvedimenti ufficiali della FIGC

Juventus-Napoli, il comunicato ufficiale della FIGC riapre il caso: scattano i deferimenti. Ecco cosa sta succedendo.

Juventus-Napoli, gara andata in scena il 6 gennaio e terminata sull’1-1, è destinata a…non finire mai. Come si ricorderà, a catalizzare l’attenzione mediatica fu la decisione da parte degli Azzurri di presentarsi alla volta di Torino con Lobotka, Rrahmani e Zielinski, per i quali l’ASL 2 aveva disposto la quarantena domiciliare sino al 9 gennaio. A tal fine, in questi minuti è arrivato l’annuncio ufficiale della FIGC che si è espressa in merito, ed ha deferito il Napoli per violazione dell’art.6 comma 1 del G.C.S:

“Il Procuratore Federale (..) ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il responsabile sanitario del club Raffaele Canonico “per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme in materia di controlli sanitari, e in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Stanislav Lobotka, Amir Rrhamani e Piotr Zielinski di partire da Napoli alla volta di Torino con l’aereo lo scorso 5 gennaio, insieme al resto del ‘gruppo squadra’, e di partecipare lo scorso 6 gennaio alla gara valevole per il campionato di Serie A Juventus-Napoli.

Nonostante i tre citati calciatori fossero stati sottoposti a quarantena domiciliare sino al 9 gennaio, come disposto dall’ASL Napoli 2-NORD, con nota, avente ad oggetto ‘Provvedimenti da adottare per positività al TNF di alcuni componenti del Gruppo Squadra SSC Napoli’, comunicata il 5 gennaio alle ore 17.01.”