Calciomercato Juventus, tradito dal compagno di squadra: “vola” dai rivali

Calciomercato Juventus, il compagno di squadra lo ha tradito. Assist decisivo ai rivali di sempre?

La Juventus necessita di numerose migliorie in vista della prossima stagione. La campagna acquisti invernale ha permesso di plasmare una rosa apparsa in gran difficoltà fino a gennaio ma ciò non esclude il fatto che Cherubini debba continuare a modificare uno scacchiere migliorabile in numerose zone.

L’approdo di Zakaria sembrava aver apportato maggiore linfa ad uno dei reparti più deficitari della Vecchia Signora, rimasto però presto orfano dell’ex Borussia Monchengladbach, fermatosi un mese fa in quel di Empoli.

Consapevole della centralità di Vlahovic per gli anni a venire e della necessità di trovare delle tempestive alternative per non rimpiangere Dybala, anche il reparto arretrato subirà alcuni cambiamenti.

Col passare degli anni, al di là dei plurimi cambi in panchina, la Juventus ha visto pian piano smaltire la colonna portante della difesa. Certo, restano Bonucci e Chiellini ma anche dall’esterno è chiaro come sia più che necessario un tempestivo ricambio generazionale.

Calciomercato Juventus, Pedri “tradisce” Araujo: assist decisivo al Real Madrid?

Dal prossimo anno Allegri potrà fare affidamento su Federico Gatti, prelevato dal Frosinone a inizio 2022. Ciò non esclude affatto, però, altre operazioni che corroborino la zona difensiva. Tra i vari, alla Vecchia Signora era stato accostato anche Ronald Araujo, difensore classe 1999 del Barcellona divenuto sempre più importante alla corte di Xavi. Il contratto in scadenza nel 2023, la giovane età e le prestazioni hanno attirato anche l’attenzione del Real Madrid.

Non passi, dunque, inosservato quanto ricostruito da DonDiario.com, a detta del quale Pedri potrebbe aver fatto un assist decisivo proprio ai rivali di sempre. In un’intervista il più che talentuoso diciannovenne ha presentato il suo undici blaugrana ideale, scegliendo goocatori attuali o del passato.

Oltre all’esclusione di Puyol o altri storici profili, colpisce il fatto che in difesa, come compagno di reparto a Piqué, abbia preferito Eric Garcia al numero 4 titolarissimo di Xavi. Semplice preferenza o più o meno implicita consapevolezza che Araujo a breve non sarà più un suo compagno di squadra?

Al momento, l’unica certezza, è il grande interesse di Florentino Perez per l’uruguaiano.