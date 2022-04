By

Nonostante il weekend calcistico ormai alle porte sono sempre costanti i rumors di calciomercato che coinvolgono la Juventus in ottica futura.

Del resto i prossimi mesi saranno fondamentali per rinnovare la rosa di Massimiliano Allegri. Gli arrivi di Zakaria e Vlahovic sono solamente i primi tasselli inseriti dalla dirigenza in ottica di un progressivo rinnovamento e ringiovanimento della rosa. L’obiettivo è quello di costruire una squadra sempre più forte e i tifosi attendono l’arrivo di campioni in grado di ancora ancora più qualità.

L’addio di Dybala alla fine della stagione andrà colmato con l’ingaggio di una punta di spessore internazionale, ma non sarà solo l’attacco il reparto da rinforzare. Il tecnico juventino infatti attende l’arrivo di innesti praticamente in ogni zona del campo. Calciatori adatti agli schemi e alle sue idee di gioco. E sono tanti ovviamente i nomi che stanno circolando da settimane come possibili rinforzi.

Calciomercato Juventus, Soler nome per il centrocampo

A centrocampo manca una figura importante come quella del regista puro, playmaker in grado di prendere per mano la squadra e dettare i tempi della manovra. Jorginho pare un obiettivo complicato da raggiungere, ma dalla Liga potrebbe arrivare un giocatore con eguali caratteristiche.

Per il ruolo di metodista, (ri)spunta nuovamente il nome di #Soler del #Valencia. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, il club spagnolo potrebbe decidere di cederlo per 20/25mln. La #Juve scruta la situazione, quello dello spagnolo è un nome che interessa. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) March 31, 2022

Come ha spiegato il giornalista di Tuttojuve Mirko Di Natale su Twitter, la Juventus continua ad essere intressata a Soler, centrocampista del Valencia che ha un contratto con gli spagnoli fino al 2023. Proprio per questo motivo nella prossima estate potrebbero prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo per una cifra di 20-25 milioni di euro.