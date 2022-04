Calciomercato Juventus, depistaggio Inter e scontro frontale: contromossa improvvisa

Calciomercato Juventus, l’Inter allo scontro frontale per il difensore cercato da Cherubini. Depistaggio oppure pista concreta?

Un attacco frontale alla Juventus. Anche se c’è da capire se quella dell’Inter è una mossa che porta a un interesse concreto oppure a quello che potrebbe essere un depistaggio nella corsa a un altro difensore che le due squadre hanno messo nel mirino. Insomma, le cose non sono del tutto chiare, è evidente, ma la notizia va riportata per quello che è.

Secondo fichajes.net infatti, la società nerazzurra guidata dall’ex amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, avrebbe messo nel mirino Rudiger, il difensore tedesco del Chelsea che alla fine della stagione si libererà a parametro zero e sul quale Cherubini ci ha fatto più di un pensiero e più di un sondaggio nelle scorse settimane. Come detto però, anche per quello che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, i nerazzurri sarebbero al momento i favoriti nella corsa a Bremer del Torino. E difficilmente l’Inter dovrebbe prendere due difensori centrali per il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Rudiger

Quello che rimane, in ogni caso, è che l’Inter potrebbe realmente cercare di mettere il bastone tra le ruote alla Juventus in una operazione che un paio di settimane fa la Gazzetta dello Sport ha dato praticamente per fatta. La situazione è da tenere sotto osservazione nelle prossime settimane per svelare quali potrebbero essere le mosse di Beppe Marotta, una vecchia volpe quando si tratta di prendere dei calciatori a parametro zero.

Senza dimenticare che l’Inter in tutto questo ha messo anche gli occhi sul colpo Dybala, senza spendere un euro anche in questo caso, e cercando di fare senza dubbio quello che potrebbe essere uno dei maggiori sgarbi ai tifosi bianconeri.