Calciomercato, alleanza tra nemici: lo scambio anti Juve è clamoroso

Calciomercato Juventus, la rivale ha un piano per superare la concorrenza bianconera e arrivare al difensore: ecco quale.

Calciomercato Juventus, l’Inter ragiona sul futuro. Piace un giocatore in difesa che è anche il preferito dei bianconeri, stiamo parlando di Bremer del Torino. Per convincere Cairo, la società nerazzurra avrebbe un piano preciso.

Stando infatti alle ultime indiscrezione, stando a ‘Tuttosport’, la squadra di Marotta potrebbe proporre uno scambio assai vantaggioso mettendo come pedina un giovane già consolidato, stiamo parlando di Di Marco. Un piano preciso per sbarazzare la concorrenza della Juventus molto vicina al brasiliano.

Calciomercato, l’Inter ha il piano “anti Juve” | Di Marco per Bremer

E di conseguenza l’inserimento di una contropartita potrebbe facilitare l’assalto al difensore per sbarazzare la concorrenza. Dalla prossima stagione la società bianconera vuole rilanciarsi da subito. C’è l’obiettivo qualificazione Champions da archiviare e dal prossimo anno si riparte.

Una situazione che vedrà i bianconeri protagonisti, si spera, anche in Europa ed è questo il focus: arrivare a colpi importanti fin da subito. Ci sarà la necessità di acquistare un giocatore importante in mediana ma anche e soprattutto in difesa laddove Chiellini e Bonucci non sono più così giovani. Bremer il profilo ideale anche per qualità tecnica ma soprattutto conoscenza del campionato italiano ma adesso ci sarebbe anche l’Inter da affrontare, in un vero e proprio duello di mercato.