Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento davvero molto anche in questa fase conclusiva della stagione.

La squadra di Allegri cercherà di chiudere nel miglior modo possibile la stagione in corso. Conquistando un piazzamento Champions che gli garantirà anche degli introiti importanti da spendere in chiave mercato. Di sicuro saranno fatti degli investimenti importanti, considerando che l’obiettivo della dirigenza è quello di rinnovare e ringiovanire l’organico da affidare alle mani esperte del tecnico livornese.

Non ci sarà solo da trovare un erede di Paulo Dybala, destinato a lasciare la squadra per la fine del suo contratto. Non arriverà una proposta di rinnovo da parte della Juve e dunque sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. I tifosi si aspettano dei grandi colpi ma soprattutto si attendono diversi volti nuovi per rinforzare in tutti i reparti una Juventus che vuole essere sempre più protagonista in Italia e in Europa.

Calciomercato Juventus, il Barcellona pronto a offrire Depay per Koulibaly

Un nome “caldo” che è stato accostato più volte alla Juve per rinforzare l’attacco è quello di Depay. Giocatore che con l’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona ha visto ridursi i suoi spazi. In Spagna “El Nacional” parla di una trattativa che potrebbe prendere corpo in Italia per l’attaccante olandese. Ma la squadra coinvolta non sarebbe la Juventus. Il Barcellona infatti sarebbe pronto a mettere sul piatto Depay per arrivare ad un grande obiettivo, ovvero Koulibaly del Napoli. Difensore di spessore internazionale e altro giocatore accostato negli ultimi mesi alla Juve. Se la trattativa decollasse allora per i bianconeri sarebbe una doppia beffa, considerato l’interesse sia per il rapido e tecnico attaccante orange che per il granitico centrale di Spalletti.