Calciomercato Juventus, blitz ufficiale della Roma | Allegri ed Inzaghi a mani vuote

Calciomercato Juventus, anche i giallorossi pronti a chiudere il centrocampista della Serie A: blitz incredibile.

Calciomercato Juventus, a tutti piace Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è un astro nascente della Serie A, per quanto sia già, comunque, uno dei giocatori italiani più forti nel nostro campionato. Come sappiamo ad interessarsene si sono mosse Inter e Juventus ma adesso ci sarebbe anche il blitz della squadra di Mourinho.

Proprio la squadra giallorossa avrebbe ideato la mossa vincente per sbarazzarsi della concorrenza ai vertici in Serie A. Stando infatti a ‘Repubblica’, l’edizione romana i giallorossi avrebbero buone chance per arrivare a Frattesi: un operazione dal costo di 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, la Roma sbarazza la concorrenza | 30 milioni per Frattesi

Con il già consolidato Barella, Frattesi è stato uno dei giocatori più accostati all’orbita nerazzurra. Marotta ha una predisposizione molto favorevole per i giovani prodigi italici e Frattesi ha tutte le caratteristiche per fare la differenza, così come la Juventus che guarda sempre più al made in Italy, e proprio dalla Roma potrebbe arrivare a chiudere Zaniolo.

Ma Frattesi rappresenterebbe l’ennesimo colpo importante per tutte le big che vogliono consolidarsi nel tempo. La Roma di Mourinho ha piani precisi e adesso anch’ella farebbe sul serio per chiudere Frattesi, tenendo presente che i 30 milioni chiesti dal Sassuolo non sono trattabili.