Juventus-Inter, colpo di scena Allegri: ribaltone in attacco | C’è l’indizio

Juventus-Inter, Allegri sorprende tutti: la scelta in attacco che rimescola completamente le carte in tavola.

Una gara per ribaltare completamente il corso della stagione, e provare a cullare – perché no – anche ambizioni ben più nobili di un piazzamento in Champions League. La Juventus che domenica sfiderà all’Allianz Stadium l’Inter sa di non poter più sbagliare: contro i nerazzurri, Dybala e compagni vanno alla ricerca della prima vittoria in un big match in un campionato – almeno per il momento – avaro di soddisfazioni “deluxe”.

Proprio la “Joya” – apparso in crescendo di condizione – dovrebbe partire dall’inizio. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, le quotazioni dell’attaccante argentino sono in drastica ascesa: l’ex Palermo – stando alle informazioni che trapelano dalla Continassa – sarebbe in pole nel ballottaggio con Morata. Molto difficile, per non dire improbabile, che Allegri decida di affidarsi al tridente sin dal primo minuto. Rientro importante anche a centrocampo, dove Zakaria – che è ritornato regolarmente in gruppo – scalpita per una maglia da titolare. L’elvetico dovrebbe fungere da mezzala destra, con Locatelli in cabina di regia e Rabiot sull’altro versante. Cuadrado rientrerà regolarmente: il colombiano agirà sul versante di destra in coabitazione con Danilo.

Juventus-Inter, le probabili scelte di Allegri

La coppia difensiva sarà quella formata da De Ligt e Chiellini, mentre sull’out mancino attualmente parte in pole per una maglia da titolare De Sciglio, in vantaggio su Alex Sandro, vista la squalifica di Pellegrini. Tra i pali, confermatissimo Szczesny, autore di prestazioni assolutamente importanti nell’ultimo periodo, che hanno contribuito in maniera decisiva alla rimonta bianconera.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio, Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot, Dybala, Vlahovic.