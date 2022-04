Calciomercato Juventus, “giallo” rinnovo | Ribaltone ufficiale del presidente

Il calciomercato della Juventus continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti dalla tifoseria bianconera e lo sarà anche in questo mese di aprile.

E non potrebbe essere altrimenti, visto che sembra davvero esserci la necessità di ritocchi nell’organico bianconero. Mister Allegri ma soprattutto i tifosi si attendono l’arrivo di volti nuovi praticamente in tutti i reparti, considerata la volontà del club di ringiovanire l’organico. Allo stesso tempo però seguendo una strategia volta al contenimento dei costi e del monte ingaggi. Di sicuro però gli investimenti importanti non mancheranno.

Anche perché la Juventus sa già sicuramente di dover trovare un grande campione in grado di essere la spalla ideale di Vlahovic e l’erede di un Dybala destinato all’addio. L’argentino è alla fine del suo contratto, in scadenza a giugno. Non sarà rinnovato dal club per cui è scontato dire che in attacco la società dovrà mettere a segno un colpo importante. Rimane poi da capire anche quale sarà il futuro di Morata.

Un nome che è stato accostato più volte ai bianconeri nel corso degli ultimi mesi è quello di Dembelè, rapido e tecnico attaccante esterno del Barcellona. Che è in scadenza di contratto e dunque ingaggiabile a parametro zero. Certo la concorrenza sul calciatore è davvero tanta e il Psg pare essere in pole position per prenderlo.

