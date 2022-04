Calciomercato Juventus, doccia gelata Allegri | Affare sfumato: 29 milioni

A poche ore dal big match di serie A contro l’Inter continuano ad alimentarsi voci di calciomercato estivo riguardo la Juventus.

Non ci sono dubbi sul fatto che i prossimi mesi saranno molto importanti per disegnare la Juventus del futuro. Ci saranno infatti tanti cambiamenti nella rosa di mister Allegri, e non solo in attacco dove si dovrà trovare un sostituto di Dybala. Al quale non sarà sottoposta alcuna proposta di rinnovo e dunque sarà libera di accasarsi altrove a parametro zero. Il tecnico livornese attende rinforzi praticamente in tutti i reparti.

Soprattutto in mezzo al campo, dove si cerca un giocatore che abbia le caratteristiche del “regista”, l’uomo d’ordine chiamato a dettare i tempi della manovra. Jorginho e Paredes sono due nomi caldi, ma al di là del playmaker potrebbero arrivare anche altri elementi. Specie se ci saranno all’orizzonte altre cessioni: Rabiot ed Arthur ad esempio non è scontato che restino a Torino.

Calciomercato Juventus, Arsenal su Tielemans: ecco la possibile proposta

Se Pogba continua a rimanere un sogno della tifoseria, sogno probabilmente destinato a rimanere tale per l’ingaggio alto del francese, un altro potenziale obiettivo bianconero potrebbe sfumare. L’Arsenal ha infatti messo nel mirino Youri Tielemans del Leicester, centrocampista con un buon curriculum internazionale. Ne ha parlato in Inghilterra il “Telegraph”. Accostato negli scorsi mesi anche alla Juve. Le Foxes starebbero prendendo in considerazione l’ipotesi di cederlo durante la prossima estate, visto che il suo contratto è in scadenza nel 2023 e il rinnovo pare essere improbabile. Per questo motivo non potranno alzare molto il prezzo. Si parla infatti per lui di un possibile addio per una cifra attorno ai 25 milioni di sterline, vale a dire poco più di 29 milioni di euro.