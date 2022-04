Clamoroso in Bundesliga | Dodici in campo, rischio sconfitta a tavolino

Clamoroso in Bundesliga, incredibile quanto successo durante la gara con il Friburgo: doccia gelata in arrivo per la squadra di Nagelsmann?

Il Bayern Monaco ha avuto praticamente campo libero. Ha rifilato al Friburgo non una, ma ben quattro reti, senza lasciare scampo ai propri avversari. Eppure, qualcosa potrebbe macchiare una prestazione che è stata assolutamente impeccabile.

La compagine di Julian Nagelsmann rischia di vedersi annullata, da un momento all’altro, questa strepitosa vittoria. Perché sebbene sia stata nettamente superiore a quella rivale, in campo è accaduto qualcosa che potrebbe mettere tutto in discussione. Coman e compagni rischiano, infatti, di essere sanzionati. Malgrado abbiano messo in rete quattro gol, potrebbero beccarsi una sconfitta a tavolino. A causa, appunto, di un problema sorto in campo quando lo stesso francese, ex bianconero, è stato sostituito. Le immagini sembrerebbero dimostrare che durante l’uscita dal campo avrebbe toccato il pallone.

Clamoroso in Bundesliga, i bavaresi hanno giocato in dodici per venti secondi

Per una manciata di secondi, circa trenta, è come se il Bayern avesse giocato con dodici giocatori in campo, invece dei canonici undici. E il regolamento della Bundesliga, in questo caso, non ammette ignoranza: le probabilità che alla squadra venga attribuita una sconfitta sono, quindi, più che elevate. Il Var non ha rilevato, per il momento, nessuna irregolarità da parte dell’arbitro. Ma se dovesse emergere qualche problema a livello di condotta di gara, per Coman e i suoi potrebbe aprirsi uno spiraglio.