Juventus-Inter, Allegri stravolge tutto: la sorpresa in attacco è clamorosa

Juventus-Inter, ecco le novità sulla formazione che potrebbe scendere in campo domani sera nel derby d’Italia coi nerazzurri.

Novanta minuti potenzialmente decisivi per le stagioni di entrambe. La supersfida tra Juventus e Inter, inutile negarlo, non è e non sarà mai una partita come le altre. Specie quando mette in palio tre punti pesantissimi come il posticipo di domani sera. La gara in programma all’Allianz Stadium ha in peso specifico gigantesco tanto per i bianconeri quanto per i nerazzurri. Che in classifica adesso sono separati solamente da un punto, in attesa che gli uomini di Simone Inzaghi recuperino la gara con il Bologna.

Uno scenario impronosticabile lo scorso gennaio, quando le due squadre si scontrarono nella finale della Supercoppa Italiana. All’epoca il divario sembrava enorme. Inter e Juventus lottavano per obiettivi diversi, vivevano momenti diametralmente opposti, malgrado alla fine fu un match più combattuto del previsto, coi campioni d’Italia che la spuntarono solamente all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Massimiliano Allegri, con un Dusan Vlahovic in più, vuole vendicare quella dolorosa sconfitta e può farlo regalandosi una notte speciale davanti al proprio pubblico.

Juventus-Inter, il tecnico pensa di riproporre il tridente (più Cuadrado)

Il tecnico bianconero, grazie alla sosta per gli impegni delle nazionali, ha avuto due settimane di tempo per preparare la sfida con l’Inter, che potrebbe far rientrare i bianconeri a pieno titolo nella corsa scudetto. Fondamentale sarà non sbagliare la formazione: secondo le ultime indiscrezioni, Allegri starebbe pensando di schierare un undici a trazione anteriore. Secondo quanto riporta il giornalista Romeo Agresti, alle spalle di Vlahovic potrebbero giocare Cuadrado, Dybala e Morata. Quattro giocatori offensivi per scardinare la difesa nerazzurra. A centrocampo, invece, toccherebbe al ristabilito Zakaria e Locatelli.