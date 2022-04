Juventus, recupero lampo di Mckennie: l’annuncio che infiamma i tifosi

La Juventus si prepara ad uno degli appuntamenti più importanti della stagione, il big match di domenica sera contro l’Inter di Inzaghi.

Uno snodo cruciale per la stagione dei bianconeri, che battendo Dzeko e compagni non sono complicherebbero la loro corsa verso lo scudetto, quanto li scavalcherebbero al terzo posto (seppur momentaneamente) in classifica. La Juventus sa benissimo che questa partita conta tanto anche per i suoi tifosi, vista la storica rivalità con i nerazzurri. I bianconeri vogliono chiudere nel migliore dei modi questo campionato, ottenendo un piazzamento utile per la Champions League.

Finalmente l’infermeria si sta svuotando e per questa sfida ad esempio Allegri potrà tornare su un rientro importante come quello di Zakaria a centrocampo. Non ci saranno però i lungodegenti Chiesa, Kaio Jorge e McKennie. Ma proprio riguardo quest’ultimo sembrano esserci novità all’orizzonte.

Per il centrocampista americano la stagione sembrava ormai essersi già conclusa dopo il grave infortunio subito, ma a quanto pare potrebbe esserci una gradità novità per mister Allegri.

"The ideal journey for me right now would be to be back by April."

Weston McKennie hopes to return to action with Juventus in April. ⚫⚪ pic.twitter.com/Ww4Hs6sEeF

