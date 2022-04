Calciomercato Juventus, 45 milioni per il dopo Dybala: il “ritorno” è doppio

Calciomercato Juventus, sull’esterno brasiliano si fiondano anche due grossi club europei: sarà lui il sostituto dell’argentino?

Per una notte, stop alle voci di mercato: si penserà solo ed esclusivamente al campo. Juventus-Inter è una partita troppo importante per farsi distrarre dal futuro. Che, tra l’altro, resta strettamente legato al presente. E molto dipenderà da come finirà la stagione bianconera, iniziata tra mille tribolazioni. Fino a qualche mese fa sembrava impossibile rientrare nella corsa scudetto a causa dei troppi punti persi nei primi mesi di campionato.

Ed invece gli uomini di Massimiliano Allegri, pur convincendo poco sul piano del gioco, hanno rosicchiato un discreto numero di punti alle prime tre della classe e in caso di successo nel posticipo dell’Allianz Stadium coi nerazzurri potrebbero andare a soli quattro punti dalla vetta, in attesa del match di domani sera tra la capolista Milan e il Bologna. Questo, intanto, sarà sicuramente l’ultimo derby d’Italia di Paulo Dybala (almeno in maglia bianconera) che a fine stagione saluterà dopo sette anni. L’Inter finora ha sempre smentito l’interesse per il nativo di Laguna Larga ma nei piani di Beppe Marotta c’è anche un eventuale assalto al dieci argentino della Juventus.

Calciomercato Juventus, anche Real Madrid e Psg su Antony dell’Ajax

E i bianconeri come si muoveranno? Con chi sostituiranno la loro Joya? Non sono pochi i nomi che campeggiano sul taccuino del direttore sportivo Federico Cherubini. Si parla tanto di Nicolò Zaniolo, giovane talento della Roma. Ma, secondo quanto riporta il portale calciomercato.it, una valida alternativa al fantasista giallorosso potrebbe essere il brasiliano Antony dell’Ajax, di piede mancino proprio come Dybala. L’esterno della Seleçao quest’anno sta facendo sfracelli in Eredivisie e per privarsene i Lancieri chiedono 45 milioni di euro. Tuttavia, più che la cifra bisogna temere la nutrita concorrenza: oltre ai due Manchester, il Liverpool e il Barcellona, si sono fiondate su Antony anche Real Madrid e Psg, che in estate dovranno salutare Bale e Di Maria.