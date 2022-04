Calciomercato Juventus, Monchi beffa Allegri | Ha già detto sì

By

Calciomercato Juventus, Il Siviglia avrebbe fatto un’offerta e il giocatore avrebbe detto sì. Un pallino del tecnico pronto alla beffa

E’ sempre stato uno dei pallini di Massimiliano Allegri. E ciclicamente il suo nome, ogni estate, è sempre stato accostato alla Juventus. Adesso le cose sembrano davvero cambiate, con un addio alla fine della stagione che appare assai possibile. E, come detto, anche questa volta la Juventus ci avrebbe fatto un pensiero. E, anche questa volta, il sogno potrebbe non concretizzarsi.

Il nome è quello di Asensio, il fantasista del Real Madrid che Ancelotti ha praticamente scaricato e che non si metterebbe di traverso in cado di un saluto tra pochi mesi. Il contratto del calciatore con i madrileni scade nel 2023, quindi i 40 milioni di euro per il cartellino che il Real potrebbe chiedere appaiono troppi. Si potrebbe chiudere a cifre minori e meno impegnative, ma ci sarebbe stato un affondo importante, quello di Monchi, diesse del Siviglia.

Calciomercato Juventus, affondo Monchi

Sì, secondo El Nacional gli andalusi garantirebbero al fantasista una maglia da titolare, e di conseguenza un impiego costante che è quello che cerca Asensio per il prossimo anno, anche per guadagnarsi una maglia della nazionale spagnola per il prossimo Mondiale. Insomma, un affondo che potrebbe essere quello giusto e che potrebbe di nuovo beffare Massimiliano Allegri al quale, le caratteristiche del giocatore, sono sempre piaciute.

Ovviamente l’operazione è tutt’altro che chiusa e ci saranno degli sviluppi. Ma al momento l’ex direttore sportivo della Roma appare avanti nella trattativa. Ma se Cherubini volesse accontentare Allegri, allora dovrebbe dare un’accelerata.