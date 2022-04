Calciomercato Juventus, tradimento De Ligt | Flop totale e blitz deluxe

Rinnovare la squadra ed abbassare l’età media della rosa è una delle missioni più importanti del prossimo calciomercato della Juventus.

Mister Allegri è stato richiamato a Torino con l’intento di aprire un nuovo ciclo vincente. Impresa possibile solo ringiovanendo l’organico e portando alla Juventus dei calciatori che possano essere a lungo delle colonne per la squadra bianconera. In questa ottica vanno letti i primi due colpi invernali, Zakaria e Vlahovic, ai quali nella prossima estate faranno senz’altro seguito altri acquisti.

La Juventus ha infatti la necessità di rinforzare praticamente tutti i reparti. L’attacco, dove bisognerà trovare l’erede di Dybala, ma non solo. A centrocampo ci sarà bisogno di un playmaker e non sono da escludere delle cessioni eccellenti. E anche in difesa si dovranno cercare dei nuovi centrali, allo stesso tempo c’è però la necessità di blindare anche i propri pezzi pregiati.

Calciomercato Juventus, il Psg pronto all’assalto per de Ligt

Uno di questi è senz’altro il difensore olandese de Ligt, un perno della squadra di Allegri e in continua crescita. E’ ancora giovanissimo e ha margini di miglioramento, ma già oggi si può dire che è uno dei migliori centrali del mondo. La Juventus dunque deve cercare di tenerselo stretto, perchè gli ammiratori non gli mancano di certo. Finora per lui si era sempre parlato di un forte interessamento da parte del Barcellona, ma come rivela “Fichajes.net” adesso potrebbe farsi avanti per lui anche il Psg. I francesi infatti cercano un centrale di spessore dopo il “flop” Sergio Ramos. Lo spagnolo non ha reso come ci si aspettava ed è per questo motivo che il Psg guarda già altrove, proprio a de Ligt. Per il quale sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra importante pur di convincere la Juve a farlo partire.