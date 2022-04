Calciomercato Juventus, ribaltone Salah: “Pronto un contratto a vita”

Il calciomercato della Juventus continua a raccogliere tanti rumors nonostante la finestra dei trasferimenti sia ancora chiusa.

Del resto ormai non è più solo una questione di soldi, per arrivare prima sugli obiettivi che ci si sono prefissati bisogna anticipare la concorrenza, muoversi diverso tempo prima. Ancor di più se si tratta di calciatori che sarà possibile ingaggiare a parametro zero. Una cosa è certa, ovvero che la Juventus nei prossimi mesi dovrà cercare di portare a Torino gli innesti richiesti da Allegri per poter tornare a primeggiare sia in Italia che in Europa.

Logicamente si partirà dalla ricerca dell’erede di Paulo Dybala, destinato a lasciare la squadra alla fine di questa stagione. Il calciatore argentino si avvia alla scadenza del suo contratto e sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Servirà un altro grande campione che possa prenderne il posto, con caratteristiche che ben si integrino con quelle di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Salah pronto a rimanere al Liverpool

Mohamed Salah sarebbe senz’altro un grande colpo, ma le possibilità che vesta il bianconero sembrano ridursi dopo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra. L’egiziano ha il contratto in scadenza nel 2023 e finora non c’erano passi avanti nelle trattative per il rinnovo. Ma le cose ora sono cambiate come scrive il “Mirror”, perchè la dirigenza del Liverpool avrebbe detto sì alle richieste del calciatore e sarebbe pronta a mettere nero su bianco un nuovo accordo. Con un ingaggio di 500.000 sterline a settimana per altri quattro anni in Red. Un accordo simile, ovviamente, metterebbe fine ad ogni voce di mercato nei suoi confronti, Salah di fatto chiuderebbe la carriera al Liverpool. Non solo la Juventus starebbe comunque osservando la situazione, ma anche Psg e Barcellona.