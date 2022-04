Juventus, prendono De Ligt: il doppio addio che tramortisce Allegri

Juventus, tanti grossi club hanno messo gli occhi sul difensore olandese: pronto un doppio sacrificio per accaparrarselo.

Matthijs de Ligt è una delle poche certezze della stagione bianconera. Con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini a mezzo servizio, il centrale olandese quest’anno era chiamato alla prova più difficile. Dimostrare di essere all’altezza della coppia che per più di un decennio ha retto in maniera egregia la difesa della Juventus. E l’ex Ajax ha superato l’esame a pieni voti, ripagando l’importante investimento che la società decise di fare nell’estate 2019. Quando prese in contropiede i principali club europei e si aggiudicò uno dei difensori più promettenti del continente.

Dopo tre stagioni a Torino il suo valore non è cresciuto ma non si è neanche abbassato, diventando il pezzo pregiato della rosa di Massimiliano Allegri. De Ligt, inoltre, è il giocatore che in questo momento guadagna di più. Una situazione paradossalmente “scomoda”, perché nell’ottica del ridimensionamento del monte ingaggi, l’olandese potrebbe essere sacrificato – ovviamente a malincuore – se in estate arrivasse un’offerta irrinunciabile. Non che la Juventus voglia privarsene, ma se c’è chi è disposto a fare follie per il forte centrale bianconero allora verrà ascoltato senza indugi di sorta.

Juventus, Manchester United saluta Maguire e Rashford per finanziare l’operazione de Ligt

Seguito con grande attenzione dal Barcellona, l’operazione de Ligt resta complicata per i catalani. A causa dei problemi finanziari della società di Laporta, ma non solo. Insomma, i blaugrana non sono nelle condizioni di potersi permettere un acquisto di tale portata. Ma dalla Spagna fanno sapere che il futuro dell’olandese potrebbe essere in Inghilterra. Ci sta pensando il Manchester United: secondo il portale fichajes.net, per finanziare l’operazione, i Red Devils sarebbero disposti a privarsi di ben due giocatori. Si tratta del difensore Harry Maguire, tre anni fa pagato quasi 100 milioni, e dell’attaccante Marcus Rashford.