Juventus-Inter, addio Dybala: la “sentenza” dei tifosi è definitiva

La grande sfida tra Juventus e Inter di questa sera lo vede protagonista in campo fin dal primo minuto e c’è curiosità per vederlo all’opera.

Stiamo ovviamente parlando di Paulo Dybala, numero dieci bianconero che oggi per la prima volta scende in campo da quando è stato svelato il suo futuro. Per i pochi che ancora non lo sanno, la società ha deciso di non sottoporre alcuna proposta di rinnovo all’argentino. Che dunque alla fine della stagione sarà un calciatore libero di accasarsi altrove a parametro zero. Una decisione senz’altro molto importante, che apre a nuovi scenari di mercato. E che ha fatto discutere tanto i tifosi sui social.

Tanti sono delusi dalla decisione di lasciar partire uno dei giocatori più talentuosi della rosa, altri invece sono totalmente schierati a favore della società. Che avrà senz’altro esaminato ogni dettaglio possibile prima di considerare l’ipotesi di cederlo a parametro zero.

Juventus, la reazione dei tifosi dello Stadium su Dybala

Allegri ha preso una decisione importante mandando in campo il numero dieci fin dal primo minuto nel tridente “pesante” con Vlahovic e Morata. Senz’altro un grande attestato di stima comunque nei suoi confronti, con la speranza che possa essere determinante in Juve-Inter così come tante volte lo è stato in passato. C’era tanta attesa insomma per capire la reazione del pubblico dello Stadium. Fischi o applausi per lui? Nessun dubbio, tanti applausi da parte dei tifosi bianconeri nei suoi confronti nel momento in cui ha messo piede sul terreno di gioco per il riscaldamento. Dybala, dal canto suo, ha risposto applaudendo a sua volta al pubblico, salutando la tribuna. Grande affetto reciproco, insomma, seppur con la consapevolezza che le strade a breve si separeranno.