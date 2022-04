Calciomercato Juventus, l’annuncio in diretta di Nedved su Paulo Dybala

Juventus-Inter, sono arrivate le dichiarazioni di Pavel Nedved a pochi minuti dal fischio di inizio del Derby di Italia.

Manca ormai sempre meno alla gara più importante del turno e destinata ad influenzare non poco il percorso sia bianconero che nerazzurro. Juventus e Inter attualmente distano solo un punto in classifica, per quanto gli uomini di Allegri abbiano una partita in più.

La gara dell’Allianz potrà fare chiarezza sull’effettivo stato di salute della Juventus, reduce da cinque vittorie di fila ma ora chiamata ad un importantissimo banco di prova, dal quale potrebbe passare anche l’alimentarsi delle speranze di un piazzamento ben più importante di quello in zona Champions.

Non sarà compito facile, vista la qualità degli avversari e la loro impellenza di mettere alle spalle un periodo non proprio felicissimo, costato a Dzeko e colleghi la pole position e la perdita di terreno fondamentale per la vittoria finale.

Juventus-Inter, Nedved torna a parlare di Paulo Dybala

Lasciando che sia il campo a dare il responso e le sentenze, riportiamo di seguito le dichiarazioni di Pavel Nedved a pochi minuti dall’inizio del match. Questi i punti più importanti toccati dallo storico 11.

Prima sulla partita di stasera: “Questa partita è decisiva per entrambe le squadre e per tanti motivi. A noi vale il terzo posto, a loro lo scudetto.

Credo che per diventare forti ci sia bisogno che tutti si aiutino a vicenda difensivamente”.

“Il cuore del discorso ha interessato il futuro di Dybala” Non mi sono mai posto la domanda su Dybala. Siamo contenti su come si stia comportando. Sta crescendo fisicamente e farà una buona partita. Abbiamo condiviso tante idee su Dybala ma è sempre stato un giocatore e un uomo importante. Non so chi lo sostituirà, ci penseremo, tuttu insieme, allegri compreso. Senza dimenticare di Chiesa che è un ottimo profilo e che attendiamo”.