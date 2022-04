Juventus-Inter, le formazioni UFFICIALI | Le scelte di Allegri e Inzaghi

Juventus-Inter, ci siamo. Manca sempre meno al fischio di inizio di una delle gare più importanti di questo turno. A seguire, le scelte di Allegri e Inzaghi.

Dopo la lunga e infelice sosta, si è tornato nuovamente a parlare di Serie A, ormai pronta ad entrare nel vivo e in una fase destinata ad essere determinante per gli esiti finali. Insieme ad Atalanta-Napoli, la gara tra Juventus e Inter rappresenta quella più importante di questo turno.

Non solo per un discorso storico o di importanza delle due squadre quanto, piuttosto, per quelle che potrebbero essere le conseguenze dell’esito. Dybala e compagni devono dare continuità alle cinque vittorie di fila trovate nelle ultime giornate. In casa Inter, invece, c’è l’impellenza di archiviare i reiterati e recenti passi falsi costati la pole position ai lombardi.

Milan e Napoli sono rispettivamente a 66 e 63 punti mentre la distanza tra Juve e Inter è di un solo punto, per quanto a Milano siano ancora in attesa del recupero dell’ormai divenuta famosa gara contro il Bologna.

Juventus-Inter, le scelte ufficiali di Allegri e Inzaghi

Della gara si potrebbero dire tante altre cose ma, finalmente, la sentenza passa ora al terreno di gioco. In questi minuti sono state annunciate le formazioni ufficiali, che hanno disambiguato i diversi dubbi nati in questi giorni.

Juventus (4-2-3-1) Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro