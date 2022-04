Calciomercato Juventus, dietrofront Simeone: ecco il pupillo di Allegri

Calciomercato Juventus, a Madrid hanno cambiato idea. La strada per arrivare al suo ingaggio si mette in discesa.

Non sono giorni facili in casa bianconera, complice lo scacco inflitto dall’Inter di Inzaghi che ha posto fine ad un importante ciclo di vittorie in grado di acuire le speranze della Vecchia Signora e portare a credere che, nonostante le tante difficoltà, fosse addirittura possibile sperare in un approdo ben più importante di quello attualmente ricoperto.

Ciononostante, gli uomini di Allegri sembrano essere usciti dal prato dell’Allianz con la consapevolezza di aver dato tutto e di aver dimostrato a tutti i costi di provare a vincere una partita dalla quale sarebbero dipese non poco le sorti delle prime quattro squadre della Serie A.

Il gol di Chalanoglu spazza via la speranza scudetto, è vero, ma va comunque detto che la stagione di Vlahovic e compagni non è da buttare. Come ammesso dallo stesso Max, c’è una finale di Coppa Italia da raggiungere e un quarto posto da conquistare.

Questo, da sempre, il primario e vero grande obiettivo per il club di Agnelli, consapevole, dopo aver dominato in Italia per una decade e di essere stato al capo di una delle società e delle squadre più importanti di Europa in questi lustri, di dover attuare una rivoluzione diacronica e sostenibile.

Calciomercato Juventus, Simeone molla Asensio: via libera per l’affondo bianconero?

Ecco perché, come detto, l’approdo in Champions rappresenta un obiettivo fondamentale. Le entrate della coppa dalle grandi orecchie garantiscono linfa importante da investire a partire dal prossimo giugno, quando Cherubini e colleghi saranno chiamati a intervenire per plasmare plurime regioni di campo.

A partire da quella offensiva dove, Vlahovic a parte, c’è un Morata in versione Mandzukic a dir poco convincente ma allo stesso tempo un numero 10, di nome Paulo Dybala, consapevole di non essere più a Torino a partire dalla prossima stagione.

Per ovviare alla sua dolorosa sortita, a via Druento stanno valutando plurimi profili che possano lenire la nostalgia e soprattutto consegnare ad Allegri un giocatore che coadiuvi e contribuisca alla prolificità offensiva di Dusan e colleghi.

Tra i vari seguiti, figura da tempo Marco Asensio, sulle cui tracce si segnala anche il Milan di Paolo Maldini. Fino a poco fa, quello che non molti anni or sono era sembrato essere uno dei talenti più emergenti del calcio continentale, era molto vicino all’Atletico Madrid.

Al di là del progetto dei Colchoneros, l’11 era intrigato dalla possibilità di non dover cambiare città e campionato. In base a quanto si apprende da ElNacional.cat, però, i Rojblancos avrebbero deciso di puntare su altri profili, preoccupati dalle reiterate problematiche fisiche del trequartista e consapevoli, in quanto diretti e ostili concorrenti, di dover sborsare una cifra superiore a quella richiesta dal Real per il suo ingaggio, attualmente fissata a 30 milioni di euro.

Juve e Milan a parte, resta anche l’Arsenal di Arteta sullo sfondo.