Calciomercato Juventus, incubo terminato | Ora si deve decidere il futuro

Il calciomercato della Juventus ovviamente è in pieno fermento, si guarda già agli innesti in vista della prossima stagione calcistica.

I bianconeri avranno senz’altro bisogno di ritocchi praticamente in ogni zona del campo e dunque la società sta pianificando gli investimenti da fare per allestire una squadra sempre più forte e performante. Nei prossimi mesi dunque si intensificheranno ancora di più le voci riguardo acquisti e cessioni della rosa di Allegri. Ci sono però da gestire tanti elementi che sono attualmente in prestito.

Tra questi c’è anche Gianluca Frabotta, oggi al Verona in prestito. Proprio ieri sera ha fatto il suo debutto con la maglia degli scaligeri dopo un vero e proprio calvario a causa degli infortuni.

Calciomercato Juventus, Frabotta potrebbe rimanere al Verona

Il laterale sinistro praticamente ha saltato tutta la stagione, ma ora finalmente c’è stato per lui il ritorno in campo. Con un futuro ancora tutto da decidere. “Incubo finito per Gianluca Frabotta tornato in campo 355 giorni dopo l’ultima presenza in SerieA. A frenarlo prima la pubalgia poi i problemi a polpaccio e adduttori. Il Verona vorrebbe rinnovare il prestito dalla Juventus: il terzino mancino piace pure a Empoli e Cagliari” ha scritto il giornalista Nicolò Schira su Twitter.

Non mancano dunque le opportunità per un elemento bianconero, lanciato da Pirlo, che il club aveva deciso di cedere altrove per fargli trovare maggiore spazio. Purtroppo la sfortuna si è messa di mezzo, ma non gli mancheranno le occasioni per mettere in mostra il suo valore.