Calciomercato Juventus, nuovo colpaccio alla Vlahovic: ha già detto sì

Calciomercato Juventus, il suo resta il primo nome per il dopo-Dybala: alla fine potrebbe essere decisiva la volontà del calciatore.

L’acquisto di Dusan Vlahovic ha rappresentato un importante punto di svolta nella stagione della Juventus. L’arrivo del centravanti serbo ha portato una ventata d’entusiasmo in un ambiente che aveva un disperato bisogno di una “botta” di adrenalina e mettersi alle spalle un inizio tormentato. Ma al di là di quello che l’ex attaccante della Fiorentina riuscirà a combinare nei prossimi mesi con la maglia bianconera, la mossa della società resta un segnale che fa ben sperare in vista del futuro.

Innanzitutto dimostra la volontà di investire da parte del club e di “rivoluzionare” al più presto la rosa, con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo vincente. Quest’anno la Juventus sembra ormai fuori dai giochi per lo scudetto. La sconfitta subita con l’Inter domenica scorsa ha il sapore di una sentenza. Ma allo stesso tempo dirigenti si stanno già muovendo per dare a Massimiliano Allegri i rinforzi giusti per tornare a lottare per il tricolore. Il primo passo è stato fatto con Vlahovic. La seconda mossa, poi, l’addio doloroso a Paulo Dybala, che dalla prossima stagione lascerà Torino.

Calciomercato Juventus, “Zaniolo andrebbe di corsa a Torino”

Federico Cherubini e i suoi collaboratori in questo momento sono concentrati su un solo nome per quanto riguarda il sostituto dell’argentino. E il nome in questione è Nicolò Zaniolo della Roma. Che, a quanto pare, non vede l’ora di vestire i colori bianconeri, quelli per cui fa il tifo da bambino. La volontà del giocatore, all’interno della trattativa coi giallorossi, potrebbe essere determinante. Un po’ come lo è stato per Vlahovic.

“Zaniolo andrebbe di corsa alla Juventus, con cui ha già parlato – ha spiegato il noto giornalista Luca Momblano al canale Juventibus – C’è tanta tensione nella gestione del giocatore. La Roma chiede ottanta milioni, perché dicono: “Vuole solo la Juve? Allora chiediamo una cifra fuori mercato”. Ovviamente questa la cosa la dicono, ma non ci credono neanche loro. Può essere un’arma a loro favore. Zaniolo lo vuole solo la Juve, che in questo modo vuole emulare i colpi Locatelli e Vlahovic”.