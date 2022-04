Il calciomercato della Juventus nei prossimi mesi si concentrerà sicuramente su una delle pedine più importanti da trovare, ovvero un attaccante.

La decisione di non rinnovare il contratto in scadenza di Paulo Dybala apre infatti nuovi scenari in casa bianconera. Allegri rinuncerà al talento dell’argentino e la società dovrà trovare in pochi mesi un degno erede, un calciatore di grande spessore internazionale. Che abbia le caratteristiche giuste per muoversi in coppia con Dusan Vlahovic, che sarà senz’altro il punto di riferimento fisso per l’attacco della Juventus.

Già da qualche settimana – anche perché c’è da capire il futuro di Morata – circolano diversi nomi sui possibili acquisti bianconeri e tra i nomi che stuzzicano maggiormente la fantasia dei tifosi c’è senz’altro quello di Mohamed Salah. L’ex Roma e Fiorentina sta discutendo con il Liverpool il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 e tanti club osservano con attenzione la situazione.

Calciomercato Juventus, Klopp sorride: Salah e Liverpool vicini all’accordo

Se fino a qualche giorno fa si ipotizzava una partenza dell’egiziano verso altri lidi, e dunque il trasferimento alla Juve sembrava essere possibile, ora c’è stato un vero e proprio ribaltone. Con Salah che sarebbe invece vicino ad un nuovo accordo con i Reds, pronti a mettere sul piatto una cifra importante. Secondo quanto riporta infatti Sportmediaset per lui è pronto un nuovo contratto di 4 anni con ingaggio di fatto raddoppiato, di circa 400 mila sterline a settimana. E che di fatto il rinnovo sia in cantiere lo ha confermato anche di fatto il suo allenatore Jurgen Klopp. Che in conferenza stampa, interpellato sull’argomento, ha detto: “Le parti stanno discutendo tra loro, questo è tutto ciò che volevo sentirmi dire”. Potrebbe così sfumare il sogno di tanti tifosi di vederlo con la maglia della Juve.