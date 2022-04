Calciomercato Juventus, il nuovo metodista arriva dalla Liga: ci sarebbe già stato un primo abboccamento per il giocatore in scadenza nel 2023

Sarà in mezzo al campo che, per la prossima stagione, la Juventus farà i maggiori investimenti nella prossima sessione di mercato. Sì, è anche vero che bisogna trovare il sostituto di Dybala – ma gli obiettivi sono ben chiari – ma è altrettanto vero che lì, in mezzo, la squadra di Allegri ha dei seri problemi strutturali. Insomma, qualcosa si deve aggiustare.

Cherubini sta sondando diversi obiettivi. E, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, l’ultima idea arriva direttamente dalla Spagna: un metodista, così viene chiamato nella penisola Iberica, che va in scadenza di contratto nel 2023 e che quindi dovrebbe partire alla fine della stagione. Il cartellino del giocatore è di proprietà del Valencia.

Calciomercato Juventus, c’è la pista Soler

Il nome è quello di Carlos Soler, centrocampista del Valencia classe 1997, che come detto ha un accordo con la squadra attualmente allenata da Bordalas fino al 2023. Sul mercato, al momento, ha un valore impressionante: si parla di almeno 50 milioni di euro che, a dire il vero, se il contratto non fosse così vicino alla sua naturale fine, potrebbero essere anche giustificabili, visto che in questa stagione ha messo anche a segno 9 reti e servito 5 assist ai compagni. Gioca lì, in mezzo al campo, e riesce a dettare sicuramente delle geometrie importanti. E poi questa storia che trovi la rete con una certa regolarità è un ulteriore nota a favore che potrebbe spingere Cherubini a tentare un affondo.

Vedremo se le cose andranno per il verso giusto in questo caso, anche se il nome di Soler è un altro che si aggiunge alla lista dei possibili obiettivi bianconeri. Che, come detto e ribadito più volte nel corso di questi mesi, hanno bisogno di una vera e propria rivoluzione.